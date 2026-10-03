İranlı tekvandocu Ariyen Selimi Asya Oyunları’nda altın madalya kazandı 

20.Asya Oyunları’nın 14. gününde İran kafilesine bir altın madalya daha geldi.

İranlı tekvandocu Ariyen Selimi, +80 kilogram kategorisinde altın madalya için mücadele etti. İlk turu bay geçen Selimi, çeyrek finalde Çinli Tang Hao’yu 19-10 ve 14-4’lük raund skorlarıyla mağlup etti.

Yarı finalde Ürdünlü Muhammed Ala karşısında da 15-2 ve 13-2’lik skorlarla galip gelen Selimi, finale yükseldi.

Finalde Özbekistanlı Maulonov ile karşılaşan İranlı sporcu, rakibini yenerek Asya Oyunları şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

İran kafilesi, oyunların 13. günü sonunda 15 altın, 17 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 45 madalya elde etmişti.