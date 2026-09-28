İran Voleybol Milli Takımı’ndan Asya Oyunları’nda ikinci galibiyet

2026 Nagoya Asya Oyunları’nın dokuzuncu gününde İran Milli Voleybol Takımı, grup aşamasındaki ikinci maçında Tayland ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-0 mağlup etti.

İran, üç seti de kazanarak rakibini 25-18, 25-18 ve 25-15’lik skorlarla mağlup etti ve turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etti.

İran Milli Voleybol Takımı, turnuvadaki ilk maçında da Kırgızistan’ı mağlup etmişti.

Piazza’nın öğrencileri, organizasyondaki üçüncü maçında 29 Eylül Salı günü saat 10.30’da (İran saati) Endonezya ile karşılaşacak.