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22 Eyl 2026 14:25

İran Milli Takımı, Özbekistan maçı için Taşkent’e gitti

İran Milli Takımı, Özbekistan maçı için Taşkent’e gitti

İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamındaki ilk hazırlık maçında Özbekistan ile karşılaşmak üzere özel uçakla Tahran’dan Taşkent’e hareket etti.

Futbol Federasyonu’nun internet sitesinin haberine göre, İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamındaki ilk hazırlık maçını Özbekistan Milli Takımı’na karşı oynamak üzere bugün özel uçakla Tahran’dan Taşkent’e hareket etti.

Milli takım oyuncuları Taşkent’e vardıktan ve konaklayacakları yere yerleştikten sonra, bugün öğleden sonra Özbekistan’daki ilk antrenmanlarını gerçekleştirecek.

Milli takım yarın da bir antrenman yapacak ve perşembe günü hazırlık maçında Özbekistan Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Teknik heyetin programına göre futbolcular cuma günü toparlanma ve yenilenme çalışmalarını sürdürecek. Milli takım, kampın ikinci hazırlık maçında Rusya Milli Takımı ile karşılaşmak üzere cumartesi günü Taşkent’ten Kazan’a hareket edecek.

News ID 1938702

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