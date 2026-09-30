Asya Oyunları’nda 11. günün madalya tablosu: İran 6. sırada

Japonya’nın Nagoya kentinde düzenlenen Asya Oyunları’nın 11. gününde mindere çıkan İranlı milli güreşçiler, grekoromen güreş branşında altın madalya kazandı.

130 kilo finalinde Özbek rakibi Raphael Tsitsuashvili ile karşılaşan İranlı güreşçi Emin Mirzazade, müsabakadan 3-1 galip ayrılarak İran’ın Nagoya’daki ilk güreş altın madalyasını ve kafileye ise 11. altın madalyayı kazandırdı.

Bu sonuçla birlikte İran, oyunlarda toplam 11 altın, 16 gümüş ve 12 bronz madalya ile genel sıralamada 6. basamakta yer aldı.

Mevcut durumda madalya sıralamasında 151 altın, 67 gümüş ve 59 bronz madalya ile Çin ilk sırada yer alırken; Japonya 50 altın, 77 gümüş ve 73 bronzla ikinci, Güney Kore ise 24 altın, 30 gümüş ve 49 bronz madalya ile üçüncü sırada bulunuyor.

Sıralamada Özbekistan 16 altın, 19 gümüş ve 19 bronz madalya ile dördüncü, Tayland ise 12 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya ile beşinci sırada yer alıyor.

