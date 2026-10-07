Kafkasya’daki gelişmeler İran-Ermenistan ilişkilerini etkiledi

İran’ın eski Azerbaycan Büyükelçisi Muhsin Pakayin, Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, İran-Ermenistan ilişkilerine ve Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın Tahran ziyaretine değindi.

Pakayin, İran ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin uzun yıllardır iyi düzeyde olduğunu belirterek, iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda uygun iş birliği içinde olduğunu söyledi.

İran güzergâhının Ermenistan’ın en aktif sınır bağlantılarından biri olduğunu ifade eden Pakayin, İran’ın transit konumunun Ermenistan açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İran ile Ermenistan arasında iyi ilişkilerin bulunduğunu kaydeden Pakayin, bu çerçevede İranlı teknik ve mühendislik şirketlerinin Ermenistan’da tünel ve yol yapımı alanlarında faaliyet gösterdiğini ve iş birliği yürüttüğünü belirtti.

Kafkasya’daki son gelişmelere değinen Pakayin, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının ardından ve Karabağ’ın Azerbaycan tarafından kontrol altına alınması sonrasında İran-Ermenistan ilişkilerinin de geliştiğini söyledi. İran’ın bu süreçte Zengezur’un Ermenistan’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde kalması gerektiğini vurguladığını ifade etti.

Pakayin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin, Ermenistan’ın Kafkasya’daki bölgesel izolasyonundan çıkmasına ve başta İran olmak üzere komşularıyla ilişkilerini daha da geliştirmesine imkân sağladığını belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın Tahran ziyaretini değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Pakayin, ziyaretin İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin Ermenistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin karşılığı olarak yapıldığını ve görüşmelerde ikili ve çok taraflı düzeyde çeşitli konuların ele alındığını söyledi.

Pakayin, çok taraflı alanda, ticari iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla İran ve Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesindeki iş birliğinin gündemde olduğunu belirtti. Uluslararası konularda ise dünyanın önemli meseleleri ve güncel gelişmelerin yanı sıra ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırıları ile Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının bölge ekonomisi üzerindeki etkilerinin ele alındığını ifade etti.

Ermenistan’ın Umman Denizi üzerinden bölge dışındaki ülkelerle, özellikle Hindistan’la yakın bağlantılara sahip olduğunu belirten Pakayin, İran’ın da görüşmede bölgesel gelişmelere ve söz konusu meselelere ilişkin tutumunu aktardığını söyledi.

İran’ın eski Azerbaycan Büyükelçisi, Gazze’deki gelişmelere de değinerek, İsrail rejiminin Gazze’ye yönelik saldırılarının da görüşmelerde ele alınan konular arasında yer aldığını belirtti. Pakayin, Netanyahu’nun seçimler öncesinde kendisi için siyasi kazanım elde etmeye çalıştığını ve bu konunun da istişarelerde değerlendirildiğini ifade etti.