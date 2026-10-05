Galibaf: Güney Kafkasya'da bölge dışı güçlerin müdahalesi engellenmeli

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'da bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

Görüşmede Galibaf, İran'ın dış politikasındaki temel önceliğin komşu ülkelerle ilişkileri operasyonel ve stratejik düzeyde geliştirmek olduğunu belirterek, "Hiç şüphesiz Ermenistan, ülkemiz için ilişkilerin geliştirilmesi noktasında önemli bir fırsattır" dedi. Galibaf, İran ile Ermenistan arasındaki stratejik işbirliği anlaşmasının bir an önce nihayete erdirilmesi temennisini dile getirdi.

İkili ilişkilerin yanı sıra Güney Kafkasya'daki bölgesel konular ve ulaşım koridorlarının önemine değinen Galibaf şunları kaydetti:

"Güney Kafkasya bölgesi, her zamankinden daha fazla huzura ihtiyaç duymaktadır ve bu durum ancak resmi sınırların sağlamlaştırılmasıyla mümkündür. Tecrübeler, bölge dışı güçlerin müdahalesinin güvensizliğe yol açtığını göstermiştir. Örneğin, Fars Körfezi'nde dış güçlerin varlığının bölgeye güvenlik getireceğini düşünen bazı ülkeler, bu durumun ancak istikrarsızlık ve güvensizlik getirdiğine şahit olmuştur. Bu güçler, bölge ülkelerinin kapasitelerine ve imkanlarına göz dikmekte ve yalnızca kendi çıkarlarının peşinde koşmaktadır."

Galibaf, diplomatik ve ekonomik işbirliğinin transit ve enerji gibi alanlarda yeni fırsatlar doğuracağına inandığını belirtti.

ABD'nin farklı konulardaki tutumunu sert bir dille eleştiren Galibaf, ABD'nin askeri alanda İran İslam Cumhuriyeti karşısında hedeflerine ulaşamadığını ve başarısızlığa uğradığını ifade etti. Galibaf, "ABD, siyasi alanda da imzaladığı mutabakat metinlerine bağlı kalmayarak verdiği sözü tutmamış ve kendi itibarını bir kez daha zedelemiştir" ifadesini kullandı.

"Ermenistan topraklarının İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

Mirzoyan da, Ermenistan topraklarının İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı herhangi bir eylemde kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, İran’ın bölge ülkelerinin sınırlarının değiştirilemezliği ilkesine yönelik duruşunun kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.