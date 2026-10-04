Galibaf: Hürmüz Boğazı, 7 şartımız yerine getirilmeden açılmayacak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Meclis’in bugünkü açık oturumunda yaptığı konuşmada, 7 Ekim’in yıl dönümüne yaklaşıldığını belirterek bu tarihin bölge tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

7 Ekim’de Filistinli grupların İsrail’in güvenlik algısını sarstığını ve İsrail açısından kalıcı bir korku ortamının oluşmasına yol açtığını savunan Galibaf, 7 Ekim’in ardından İsrail’in “onarılması mümkün olmayan bir yenilgi” yaşadığını belirterek, aradan geçen zamanla bu değerlendirmenin sonuçlarının daha açık biçimde görüldüğünü ifade etti.

İran Meclis Başkanı, İsrail’in yıllardır kendisini uluslararası kamuoyuna mağdur taraf olarak sunmaya çalıştığını ancak bugün dünya kamuoyunda ciddi biçimde sorgulandığını ifade etti. Bunun, İsrail’e yönelik uluslararası desteğin sürdürülmesini de zorlaştırdığını savunan Galibaf, İsrail’in geleceğine ilişkin belirsizliğin arttığını söyledi.

İsrail’in güvenlik doktrininin temel unsurlarının çöktüğünü ve bunların askeri operasyonlar veya bütçelerle yeniden kurulamayacağını ifade eden Galibaf, İsrail’in yıllardır sahip olduğunu öne sürdüğü caydırıcılık ve istihbarat kapasitesinin bugün ciddi bir yıpranma sürecinde olduğunu belirtti.

ABD’nin de İran halkının direnişi karşısında zor durumda kaldığını savunan Galibaf, Washington’ın son dönemde arabulucular aracılığıyla çeşitli teklifler ilettiğini söyledi.

Galibaf, İslamabad mutabakatı kapsamında İran’ın 7 şartı yerine getirilmeden Hürmüz Boğazı’nın açılmayacağını vurgulayarak, İran’ın tutumunun açık ve kesin olduğunu ifade etti.

ABD’nin kamuoyunu etkilemek amacıyla ekonomik baskı, askeri ve güvenlik tedbirlerinin yanı sıra farklı ve zaman zaman çelişkili açıklamalar yaptığını öne süren Galibaf, bunun bir “algı savaşı” yöntemi olduğunu söyledi.

İran’ın kararlarını ABD’li yetkililerin günlük açıklamalarına göre şekillendirmediğini belirten Galibaf, Tahran’ın söylemlerden ziyade karşı tarafın gerçek eylemlerini esas aldığını ifade etti.

Galibaf, İran’ın aynı anda hem mücadele ettiğini hem de diplomasi yürüttüğünü belirterek, müzakere masasında güçlü olmanın ön koşulunun olası bir çatışmaya hazırlıklı olmak olduğunu söyledi.

İran Meclis Başkanı, İran ve Direniş Cephesi’nin bugün güçlü bir konumda olduğunu savunarak, ülkenin askeri kapasitesi ve ulusal birlik açısından yüksek bir seviyede bulunduğunu ve İran’ın çıkarlarına yönelik tehditlerin gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.