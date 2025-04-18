İran'da 'Ordu Günü' münasebetiyle geçit töreni düzenlendi

Bugün 18 Nisan, Ulusal Ordu Günü'nü kutlamak amacıyla askeri geçit töreni Tahran'da düzenlendi.

Etkinliğe İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami ve İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade katıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Emir Kiyumers Heyderi, İran Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sabahiferd, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade ve Polis Genel Komutanı General Radan da törende hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın konuşmasının ardından, Kara Kuvvetleri başta olmak üzere İran Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birimlerinden yaya ve motorize birlikler geçit yapışdı.