İranlı komutan: Savaştan endişemiz yok, her senaryoya hazırız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, İran’ın savunma ve caydırıcılık gücüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Herhangi bir savaş ihtimalinden endişe duymadıklarını belirten Selami, “Savaş başlatan taraf olmayacağız ama her türlü savaşa hazırız,” dedi.

İran halkı ve silahlı kuvvetlerinin, ülkenin varlığı ve kimliği için mücadele etmeye hazır olduğunun altını çizen Selami “Düşmanın psikolojik operasyonlarına ya da askerî saldırılarına karşı hazırlıklıyız.

Ancak asla geri adım atmayacağız.” ifadesinde bulundu.

Düşmana karşı güçlü olduklarını ve gerekirse bu gücü göstermeye hazır olduklarını vurgulayan Selami “Eğer düşman bizim bağlı elimizi çözmek isterse, gerçek gücümüzü göstermekten çekinmeyiz.” diye katdetti.

İran’ın büyük bir güç olduğunu ifade eden Selami, “Bizim arkamızda millet, lider, ülke, inanç ve büyük bir ideal var,” dedi.

Ayrıca, düşmanlarının maddi kapasitesini tanıdıklarını ancak bu güce Kur’an’ın bakışıyla yaklaştıklarını belirterek, “Gayri ilahi güçler bir sineği bile yaratamaz,” ifadelerini kullandı.

Suriye ve direniş cephesi üzerine

Suriye’deki gelişmelere de değinen Selami, İran’ın doğrudan Suriye’nin savunmasından sorumlu olmadığını, ancak IŞİD ve tekfirci gruplara karşı destek verdiklerini ve bunda başarılı olduklarını söyledi.

Komutan, İran’ın bu süreçteki rolünün “direniş cephesini desteklemek” olduğunu belirterek, son gelişmeleri İran’ın zayıflığına bağlamanın “düşmanın hesap hatası” olduğunu vurguladı.

“Gerçek Vaat Operasyonu gerçek bir savaştı”

Siyonist rejimle yaşanan son çatışmalara da değinen Selami, “Gerçek Vaat” operasyonunu İslam’ın büyüklüğünün bir göstergesi ve gerçek bir savaş olarak nitelendirdi.

İsrail’in savunma kapasitesine de dikkat çeken Selami, “Tarihteki en yoğun hava savunma sistemine sahip bir yapıyla karşı karşıyayız,” diyerek İran’ın bu sisteme rağmen operasyonlarını gerçekleştirdiğini ima etti.