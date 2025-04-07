Düşman aptalca bir harekette bulunursa, sert yanıtımızla karşılaşır

İran Ordusu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Tuğgeneral Ahmed Reza Purdestan, ABD ve Siyonist rejimin askeri tehditleri hakkında yaptığı açıklamada, “ABD'nin İran’a yönelik tehditleri yeni bir konu değil.” dedi.

Tuğgeneral Purdestan açıklmasını, bu tehditlerin, İslam Devrimi'nin zafere ulaştığından beri var olduğunu ve bunlardan hiçbir korkuları olmadığını vurguladı.

Tuğgeneral Purdestan, “Bölgesel ve bölge dışı tüm tehditleri izliyor ve onlara uygun savunma ve saldırı kapasitelerini kendimizde oluşturuyoruz. Bu nedenle sevgili İran milleti emin olsun ki, eğer düşman aptalca bir harekette bulunursa, silahlı kuvvetlerimizin sert ve pişman ettirici yanıtıyla karşılaşacaktır.”

İran Ordusu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Tuğgeneral Purdestan “Amerikalılar 2001 yılında da bölgeye geldiklerinde benzer tehditlerde bulunmuşlardı; o dönemde bu kadar yüksek bir askeri gücümüz yoktu ama yine de ABD İran’a saldırmaya cesaret edemedi. Oysa bugün geçmişe kıyasla çok daha yüksek operasyonel hazırlık seviyelerine sahibiz” ifadelerinde bulundu.