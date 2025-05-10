İran ve Nijer polis güçleri arasında işbirliği güçleniyor

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, Afrika turu kapsamında Nijer’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Radan, Nijer Başbakanı Ali Lamine Zeine, Dışişleri Bakanı Bakary Yaou Sangaré, İçişleri Bakanı ve Polis Teşkilatı Başkanı ile bir araya geldi.

Nijer Başbakanı Zeine, İranlı komutanla yaptığı görüşmede iki ülke arasında polis alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İran polisinin tüm alanlardaki tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz,” dedi.

Tuğgeneral Radan da İran’ın, terörle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele gibi konularda Nijer’e polis tecrübelerini aktarmaya hazır olduğunu belirterek, işbirliğinin dostane bir ortamda kapsamlı şekilde geliştirilmesini temenni etti.

Radan ile Nijer Dışişleri Bakanı arasında yapılan görüşmede, iki ülke vatandaşlarıyla ilgili bilgi paylaşımı, suçluların iadesi ve tutuklu vatandaşların İnterpol aracılığıyla iadesi gibi konularda işbirliğinin kolaylaştırılması üzerinde duruldu.

Ziyaret kapsamında İran Emniyet Genel Komutanlığı ile Nijer İçişleri Bakanlığı arasında bir işbirliği mutabakat zaptı da imzalandı.

Mutabakat, organize suçlarla mücadele, terörle mücadele ve bilgi-tecrübe paylaşımı gibi alanlarda ortak çalışmaları içeriyor.

