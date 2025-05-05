İngiliz Polisi, üç İran vatandaşını daha gözaltına aldı

El Cezire’ye göre, İngiltere polisi terörle mücadele kapsamında üç İran vatandaşını daha gözaltına aldı.

Londra polisi yaptığı açıklamada, bu kişilerin gözaltına alınmasının Cumartesi günü gerçekleştirilen operasyonla bağlantılı olmadığını belirtti.

İngiltere Terörle Mücadele Polisi Cumartesi günü de biri hariç dört İran vatandaşının da aralarında bulunduğu beş kişiyi, sözde bir terör saldırısı hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Bu gözaltılar, Londra’nın batısı, Manchester, Rochdale ve Stockport bölgelerinde düzenlenen operasyonlar kapsamında gerçekleşmişti.