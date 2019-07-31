Devrim Lideri'nden Bahreyn'deki idamlara tepki

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Al Halife rejiminin işlediği son cinayetine tepki gösterildi.

Arapça yapılan paylaşımda, “Zulüm ile baskı devam etmeyecek ve adalet arayışında olan milletlerin irade ile kararlılığı zaferle sonuçlanacaktır.” ifadesine yer verildi.

Bahreyn El-Vifak Cemiyeti, 27 Temmuz'da bir bildiri yayınlayarak, Ahmet al-Melali ve Ali al-Arap adlı Bahreynli iki gencin Al Halife rejimi tarafından idam edildiğini duyurmuştu.