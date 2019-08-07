Genç kuşaklar ilerlemeyi sürdürmeli

İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takım kadrosu ile ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında madalya sahibi olan öğrenciler, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile bir araya geldi.

Büyük başarıya imza atan gençleri takdir eden Devrim Lideri, “Ülke için yararlı olan bilimsel ilerleme, devrimci bakış açısı ile İslami yaklaşımla mümkündür. Seçkin gençler, bilim ve teknolojinin sınırlarına ulaşmayı ve bu yönde ilermeyi büyük bir gaye olarak belirlemelidir.” dedi.

Ayetullah Hamanei, "İslam Devrimi'nin zaferinden bu yana özellikle son 20 yılda bilimsel ve teknolojik alanlarda yapılan tüm çalışmalara rağmen hala bir çok alanda gerideyiz. Seçkin gençlerin en önemli vazifesi ivedi bir şekilde ilerleme kaydeden bilimsel alandaki başarıyı sürürmektir." ifadesini kullandı.

Seçkin gençlerin çok çalışarak ve sorunları aşarak kendi kapasitelerini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Devrim Lideri, “Onlar ilerleme yolunu durmadan sürdürmeli.” tavsiyesinde bulundu.

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nın final maçında İran rakibi İtalya takımını 3-2 yenerek, ilk kez dünya şampiyonu olmuştu.