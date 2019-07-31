BM Bahreyn'den idamları durdurmasını istedi

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, iki gencin Al Halife rejimi tarafından idam edilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Bahreyn rejiminden idamların durdurmasını ve yargılanan kişilerin yargı sürecindeki hukuk ihlallerinin gözden geçirilmesini istedi.

Bahreyn Al-Vifak Cemiyeti, 27 Temmuz tarihinde 24 ve 25 yaşlarında iki gencin 2017'de Al-Halife tarafından İçişleri Bakanlığı’ndan bir memuru öldürmekle suçlandığını ancak bu suçlamaların reddedilmesine rağmen idam edildiğini açıklamıştı.