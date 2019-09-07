Bahreyn alimlerinden Al Halife rejimine sert tepki

Bahreyn din alimleri, bir yazılı açıklama yayınlayarak Al Halife rejiminin aldığı Kerbela matem töreni karşıtı kararını kınadı.

Açıklamada, “Halife rejimine bağlı unsurların Bahreyn’de dini törenlere saldırmasını kınıyoruz.” belirtildi.

Yazılı açıklamada, Kerbela ve Aşura olayını anlatan simgelere yapılan saldırılar ile hatiplerin tutuklanmasını “sorumsuzca bir adım” olarak nitelendirildi.

Bahreyn rejimi, her yıl olduğu gibi bu aya özgü Kerbela ve Aşura kıyamını simgeleyen bayrakları topluyor ve Aşura matemi marasimine kısıtlama uyguluyor.