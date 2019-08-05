Devrim Lideri'nden İran halkına çağrı: Bu nesil çoğalmalı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi Ulusal İdivaç Günü dolayısıyla Nisan 2019’de genç çiftlerle bir araya gelen Devrim Lideri’nin evlilikle ilgili beyanatını yayınladı.

Devrim Lideri’nin genç çiftlere tavsiyelerinden satır başları şöyle:

- Evlilik ister genç erkek olsun ister genç kız için büyük bir nimettir.

- İran’da veya İslam ümmetini oluşturan ortamlarda Müslümanların sayısı artarsa büyümek ve kalkınmak için birçok fırsat doğacaktır.

- Günümüzde büyük nüfusa sahip olan ülkeler ilerleme konusunda birçok fırsatı yakalamışlar. Örneğin Çin ile Hindistan.

- Dolayısıyla bu nesil çoğalması gerek. Bunu bir kez daha yinelemek istiyorum.

- Ülkemizde halk bu konuda itaatkar. Fakat bu planı takip etme ve imkanları sağlama konusunda yetkiye sahip olanlar işini iyi yapmıyor.

- Daha fazla çocuk sahibi olma kültür haline gelmesi lazım.

- Bazı Batı ülkelerinde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, onbeş, yirmi çocuktan oluşan aileler var ve bu nedenle teşvik ediliyorlar. Hiç kimse onları küçümsemiyor. Fakat sıra İran’a gelince az çocuk yapın deniliyor.