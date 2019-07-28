Nuceba'dan Al Halife rejiminin yeni cinayetlerine kınama

Irak Nuceba İslami Direniş Hareketi bir bildiri yayınlayarak, Al Halife rejiminin son işlediği cinayetine tepki gösterdi.

Bahreynli iki gencin Al Halife rejimi tarafından idam edilmesini kınayan Nuceba Hareketi’nin bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Bu durumda uluslararası toplumun sessizliği üzücüdür. Uluslararası kuruluşların, Bahreyn’deki gelişmeleriyle ilgili tutumundan böyle bir ülkenin dünya haritasında bulunmadığı anlaşılıyor. Bunlar uluslararası kuruluşların küresel terör güçlerinin aracı haline geldiğini gösteriyor."

Bahreyn El-Vifak Cemiyeti, bir bildiri yayınlayarak, Ahmet al-Melali ve Ali al-Arap adlı Bahreynli iki gencin Al Halife rejimi tarafından idam edildiğini duyurdu.