İran'dan ABD ile Suudi Arabistan'a uyarı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, bugün sabah saatlerinde yapılan açık oturumda gündemledeki konuları değerlendirdi.

Laricani, “Nükleer anlaşmada diğer tarafa karşı taahhütlerimiz vardı, ancak ABD Başkanı bu dengeyi bozdu ve diğer taraflar da söz konusu dengeyi sağlama konusunda doğru çabayı göstermedi. Bu nedenle taahhüde karşı taahhüt makul bir politikadır ve kimse adil konuşmaya karşı büyük iddialarda bulunmayı kabul etmiyor” ifadelerinde bulundu.

Laricani, ABD ile Suudi Arabistan’ın son yıllarda bölgede savaş yarattığını özellikle Yemen halkına karşı savaşta çaresiz kalıdığını belirterek, "Bu ülkeler kendi yenilgilerini İran'ın nükleer programına yöneltemez" dedi.

Laricani ayrıca, “Bu ülkeler eğer güvenlik sağlama gerekçesiyle Fars Körfezi’ne asker göndererek, İran ulusunun iradesini etkileyebileceklerini düşünürse yanılıyorlar. Zira bu güçler kendileri bizzat güvensizliğin asıl nedenidir.” diye konuştu.

ABD'nin Fars Körfezi'nde sözde koalisyon kurma planının "Yüzyılın Anlaşması" gibi başarısız olacağını söyleyen İslami Şura Meclisi Başkanı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin zamanında ülkenin ulusal menfaatları ve güvenliğini savunacağını ifade etti.