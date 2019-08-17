İngiltere, komplo kurarak İran'a egemen olamayacağını anladı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Cebelitarik Boğazı’nda el konulan İran'a ait ''Grace 1'' adlı geminin serbest bırakılmasıyla ilgili “İngiltere, İran halkının geçtiğimiz günlerde sergilediği direnişiyle İran’daki bugünkü koşulların geçmişten farklı olduğunu ve kopmlo kurarak İran’a egemen olamayacağını farketti ve deniz kursanlığından vazgeçti” dedi.

Dünyanın süper gücü olduğunu iddia eden ABD'nin İran Dışişleri Bakanı ve diğer yetkililerine yaptırım uygulama kararını “utanç verici” olarak nitelendiren Laricani, ABD’li yetkililere seslenerek “Eğer yaptığınız eylemlerin gücünüzü gösterebileceğini düşünüyorsanız, tüm İran halkının size karşı ayakta durduğunu bilmelisiniz. Herkese hiçbir şey olmayacağını anlamanız için yaptırım uygulayabilirsiniz" ifadelerinde bulundu.