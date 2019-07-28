Alıkonulan İran tankeri olayından İngiliz tarafı zararlı çıkacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ikili ilişkileri görüşmek üzere Tahran’da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile görüştü.

İran-Umman ilişkilerini değerlendiren Ruhani, çeşitli alanlarda özellikle enerji ve ticarette karşılıklı ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi için çok çaba sarfedilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Ruhani, “İran İslam Cumhuriyeti her zaman Umman Denizi, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nı uluslararası düzeyde güvenli bir deniz yolu olması için çalışıyor. Yabancı güçlerin varlığı bölgenin güvenliğine katkı sağlamıyor, aynı zamanda gerginliğin temel nedenidir." dedi.

Cebelitarık Boğazı'nda İran'a ait bir petrol tankerinin İngiltere tarafından alıkonulmasına ilişkin Ruhani, “Bu gayr meşru eylem onlara hiçbir yarar getirmemiştir ve İngiliz tarafı bundan kesinlikle zararlı çakıcaktır.” ifadesini kullandı.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'ndeki deniz taşımacılığı güvenliğini tehdit eden ihlallerin karşısında durmaya devam edecektir.”

Alevi ise bu görüşmede, “İki ülke ilişkileri, özellikle ticaret ve yatırım alanında istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir.” diye konuştu.

Alevi, “İran'ın varlığı olmadan bölgede gerçek bir sürdürülebilir güvenlik oluşturmak mümkün olmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı, bugün sabah saatlerinde İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani ile de bir araya gelmişti.