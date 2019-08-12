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12 Ağustos 2019 - 10:36

Laricani'den İslam ülkelerine Bayram mesajı

Laricani'den İslam ülkelerine Bayram mesajı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak, İslam ülkelerinin meclis başkanlarının bayramını tebrik etti.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak, İslam ülkelerinin meclis başkanlarının bayramını tebrik etti.

Laricani, mesajında şunları kaydetti:

Tüm müslümanları bir araya getiren Hac ziyaretinin, kerdeşlik ruhunu derinleştirmek konusunda İslam ümmetini birleştirmek için fırsat sağlamasını temenni ediyoruz.

İran İslami Şura Meclisi, mesajında ayrıca İran olarak İslam ülkeleriyle çok taraflı işbirliğini güçlendirecek herhangi bir yapıcı eylemi desteklediklerini belirtti.

News Code 1880494
Ruya FEREYDUNI

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