İranlı yetkiliden ABD'nin koalisyon kurma planına sert eleştiri

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Kutsal Savunma Haftası nedeniyle bugün sabah saatlerin Bender Abbas’ta düzenlenen askeri geçit töreninde yaptığı konuşmasında, gündemi değerlendirdi.

Laricani, “ABD'nin bugün teröristlere yardım etmesi herkes için açıktır. Fakat onların İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede teröristleri kör ettiğini bilmeleri gerekiyor. Teröristler İslam ülkelerinde Müslümanların hayatını tehlikeye atıyorlar. Ancak Batı ülkeleri DEAŞ gibi terör örgütlerinin bir gün onların da hayatını tehlikeye sokacağını anlamalı.” dedi.

İsrail'i "bölgenin kanseri ve Müslümanların ana düşmanı" olarak nitelendiren Laricani, “Filistin halkını savunmak bizim görevimizdir. ABD ve bazı müttefikleri Müslümanların varlığını yağmalamak için bölgede gergin politikalar uygulamaktadır. Bize göre, bir Müslümana zulüm etme İslam ümmetine zulüm etme demektir." ifadelerinde bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede güvenlik sağlamaya hazır olduğunu belirten Laricani, bölgedeki İslam ülkelerinin liderlerine seslenerek, “İran Silahlı Kuvvetleri için Müslümanların onurlu yaşamalarından önemli bir şey yoktur. Bizim asıl isteğimiz bölgedeki ülkelerin kalıcı güvenlik oluşturmasıdır." şeklinde konuştu.

Laricani sözlerine şöyle devam etti:

“ABD ve Siyonist rejim bölgedeki son krizlerin nedenidir . Ancak bölge ulusları onların art niyetli davranışlarının ve ABD’nin anlaşmalarına asla sadık olmadığının farkındadır. ABD Başkanı Donald Trump bugün Siyonist rejimin bölge uluslarının menfaatlarına egemen olması için Yüzyılın Anlaşması'ndan bahsediyor.”

ABD'nin sözde uluslararası deniz koalisyonu kurma girişimini "yeni yağmalama planı" olarak değerlendiren Laricani, “Hürmüz Boğazı’nın güvenliği dünyadaki diğer deniz yollarının güvenliğiyle birlikte anlamlaşıyor. İran Silahlı Kuvvetleri, yeni maceralar peşinde olanların, Fars Körfezi'nin güvenliğiyle oynamalarına izin vemeyecek. İran'a göre böyle bir plan bölgenin güvenliğini yok etmek için yapılan bir eylem anlamına geliyor." diye konuştu.