ABD'den İranlı yönetmene büyük ödül

İranlı sinemacı Muhammed Mehdi Del Khasteh, yönetmenliğini yağtığı “Yağmur Senin için Yağıyor” adlı kısa filmiyle ABD’de düzenlenen Uluslararası Altın Fotoğraf Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

“Yağmur Senin İçin Yağıyor” adlı kısa film daha önce İtalya’da düzenlenen Uluslararası Florence Film Festivali, Brezilya’da düzenlenen Uluslararası Alter do Chão Film Festivali, Londara The Lift-Off Sessions Film Festivali ve Çin’deki YVE Film Festivali’ne katılmıştı.

Bu kısa filmin özetinde şunlar yer alıyor:

“Bu sarı yaprakların dallardan düşmesi sonbahar için değil. Onlar sen bu sokaktan geçeceksin diye yoluna halı sermek için birbirinin önüne geçiyor ve serçeler alışkanlıktan değil, sana hoşgeldin demek için birlikte şarkı söylüyorlar.”