İran yapımı "Fay" Katar'da gösterilecek

İranlı sinemacı Soheil Emir Şerifi’nin yönetmenliğini üstlendiği “Fay” adlı kısa Film, bu sene 7’ncisi Katar’da düzenlenen Uluslararası Ajyal Film Festivali’nde gösterilecek.

Daha önce 63.Uluslararası Londra Film Festivali’ne katılan “Fay” adlı kısa film festivalin en iyi kısa film ödülüne layık görülmüştü.

“Fay” okul yolunda bir hata yaparak kendisi ve başkaları için sorunlara yol açan "Nahal" adında bir kızın hikayesini anlatıyor. Nahal sahte bir şekilde bu hatasını örtbas etmeye karar veriyor.

18 Kasım itibariyle 39 ülkeden 96 filmin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Ajyal Film Festivali, 23 Kasım’a kadar devam edecek.