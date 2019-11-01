İran yapımı kısa fılm Türkiye'de finalist oldu

İranlı genç yönetmen Leyla Novruzi'nin yazıp yönettiği "Kara Yol" isimli kısa film, Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesince düzenlenen 19. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filml Festiveli'nin finalisti oldu. Bu festival 11-16 Kasım'da Konya'nın Selcuklu üniversitesinde gerçekleşecek.

Filmin konusu

Genç bir kız olan Ayda, babasının vefatından sonra memleketine döner. Bu arada Duman adında genç bir erkekle tanışır. Duman babasına benziyordur. Ayda, Duman’ın hayatını kurtarmak için Kara Yol’a doğru bir yolculuğa çıkar.

Leyla Novruzi kimdir

Sinema ve edebiyat dünyasına 15 yaşındayken ayak basan Leyla Novruzi şu ana kadar yönetmenlik alanında olağanüstü çalışmalar yapmıştır. 1989’da İran’ın Erdebil kentinde doğan genç sinemacı, şimdi de Tebriz kentinin Traktörsazi takımının belgeselini çekmeye çok kararlı.