Japonya'dan İran yapımı filme iki ödül

İranlı ünlü yönetmen Said Rustai, yönetmenliğini yaptığı “Bir Meresi Altı Buçuk" adlı filmiyle bu sene 32’ncisi Japonya’da düzenlenen Uluslararası Tokyo Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödüne layık görüldü.

Bunun yanı sıra İranlı oyuncu Nevid Muhammedzade de bu festivalin yarışma bölümünde en iyi erkek oyuncu seçilerek ödül kazandı.

"Bir Metresi Altı Buçuk" filminde aktör Nevid Muhammedzade'nin oynadığı rolde bir uyuşturucu çetenin reisini canlandırıyor. Toplumun dar gelirli sınıfından uyuşturucu kaçakçılığına yönelen bu karekter kazandığı dev sermaye ile kendi ailesi ve yakınları için göreceli bir refah yaratmaya çalışır, ayrıca hapiste tutulduğu cezaevinden tehliye edilmesi için gardiyanlara rüşvet vermeye çalışıyor ve...

28 Ekim itibariyle Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 32. Uluslararası Tokyo Film Festivali bugün sona erecek.