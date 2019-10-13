İran yapımı kısa film ABD'de yarışacak

İranlı sinemacı Muhammed Mehdi Del Khasteh’nin yönetmenliğini yağtığı “Yağmur Senin için Yağıyor” adlı kısa film, ABD’de düzenlenecek olan Uluslararası Altın Resim Film Festivali’nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

“Yağmur Senin İçin Yağıyor” adlı kısa film daha önce İtalya’da düzenlenen Uluslararası Florence Film Festivali, Brezilya’da düzenlenen Uluslararası Alter do Chão Film Festivali, Londara The Lift-Off Sessions Film Festivali ve Çin’deki YVE Film Festivali’ne katılmıştı.

Bu kısa filmin özeti şöyle:

“Bu sarı yaprakların dallardan düşmesi sonbahar için değil. Onlar sen bu sokaktan geçeceksin diye yoluna halı sermek için birbirin önüne geçiyor ve serçeler alışkanlıktan değil, sana hoş geldin demek için birlikte şarkı söylüyorlar.”