İran yapımı kısa film, Brezilya’da sinemaseverlerle buluşacak

İranlı sinemacı Muhammed Mehdi Del Khasteh’nin yönetmenliğini yağtığı “Yağmur Senin için Yağıyor” adlı kısa film, Brezilya’da düzenlenecek olan Uluslararası Alter do Chão Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Bu kısa film, festivalde gösterilecek 98 ülkeden 1979 filmin arasından seçilen filmlerden biridir.

Söz konusu kısa filmin özeti şöyle: “Sarı yaprakların dallardan düşmesi sonbahar için değil. Onlar sen bu sokaktan geçeceksin diye yoluna halı sermek için birbirin önüne geçiyor ve serçeler alışkanlıktan değil, sana hoş geldin demek için birlikte şarkı söylüyor.”

Uluslararası Alter do Chão Film Festivali önümüzdeki 21-27 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.