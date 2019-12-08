Afganistan hükümeti ABD-Taliban görüşmelerinden memnun

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Latif Mahmudi, ABD temsilcileri ile Taliban arasında dün başlayan barış görüşmelerinden memnun olduklarını söyledi.

Mahmudi, gazetecilere yaptığı açıklamada, barış görüşmeleri konusunda ABD'nin Afgan hükümetini bilgilendirdiğini ifade ederek görüşmelerde, Afganistan'daki şiddetin azaltılması, ateşkesin uygulanması ve terör örgütlerinin yurt dışındaki sığınaklarının yok edilmesi konularının ele alınacağını kaydetti.

ABD temsilcileri ile Taliban yetkilileri arasında barış görüşmelerinin yeniden başlamasından memnun olduklarını belirten Mahmudi, ABD ile Afganistan'ın ortak çıkarlarının olduğunu ve barış konusunda da ortak çalışma yaptıklarını vurguladı.

Görüşmelere Enes Hakkani de katıldı

Öte yandan Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Suhail Şahin, sosyal medya hesabından, ABD-Taliban arasında yeniden başlayan barış görüşmelerine geçen ay Afganistan hükümeti tarafından serbest bırakılan Hakkani Örgütü lideri Celaluddin Hakkani'nin oğlu Enes Hakkani'nin de katıldığını açıkladı.

Dün başlayan barış görüşmelerinin bugün de devam edeceğini aktaran Şahin, görüşmelerin kaldığı yerden başladığını, anlaşma metninin imzalanması ve diğer konular üzerinde durulduğunu belirtti.

Kaynak: Hürriyet