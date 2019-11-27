Zarif Tahran'da Taliban heyeti ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran’ın Afganistan’da barışın yeniden sağlanması doğrultusunda sarf ettiği çabaları çerçevesinde Tahran'da Taliban Siyasi Ofis Temsilcisi Molla Abdulgani Berader başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Zarif, İran İslam Cumhuriyeti’nin Afgan tarafların arasında ve Kabil hükümeti ve tüm etkili siyasi grupların katılımı ile diyalog sürecinin güçlendirilmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Bakan Zarif ayrıca İran ve Afganistan arasında komşuluğun getirdiği ortak çıkarların çerçevesinde ekonomik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Öte yandan görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bilgi veren Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, "Taraflar bu görüşmede, Afganistan'ın sorunlarını barışçıl yollarla çözmeyi ve mevcut gelişmeleri detaylı şekilde aldı." ifadelerini kullandı.