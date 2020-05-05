Alman Büyükelçi Hizbullah için Lübnan Dışişleri'ne çağrıldı

Al Ahed'in haberine göre, Berlin hükümetinin Lübnan Hizbullah Hareketi kararının ardından Almanya'nın Beyrut Büyükelçisi Georg Birgelen Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığına göre, büyükelçi Birgelen'den ülkesinin Hizbullah'ı terör örgütü ilan etme kararı ile ilgili izahat istendi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Nassif Hitti, Alman diplomata hitaben, “Hizbullah konusunda tavrımız açık; Hizbullah, Lübnan toplumunun ayrılmaz bir parçası, ülkenin siyasi yapısında da önemli bir rol oynuyor ve Lübnan halkının büyük bir bölümünü temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'da Lübnan Hizbullah Hareketi'nin siyasi kanadının faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştı.