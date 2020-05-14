BM Lübnan'dan Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını istedi

Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan hükümetinden Hizbullah'ı silahsızlandırmasını istedi.

Guterres yaptığı açıklamada “Lübnan’da hükümeti ve silahlı kuvvetleri, Hizbullah’ın silah elde etmesi ve paramiliter kapasitelerini güçlendirmesini yasaklamak için gerekli tüm tedbirleri almaya çağırmaya devam ediyorum” dedi.

BM Genel Sekreteri, “Hizbullah’ın Suriye çatışmasına dahil olmaya devam etmesi, Beyrut’u bölgesel çatışmalara dahil etme, Lübnan ve bölgenin istikrarını sarsma riski taşıyor” iddiasında bulundu.

İki hafta önce de Almanya, Hizbullah'ı "terör örgütleri" listesine almış ve çok sayıda derneğe polis baskınları gerçekleşmişti.