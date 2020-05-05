Lübnan'dan İran'a gönderdiği tıbbi yardımlar için teşekkür

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, İran İslam Cumhuriyeti'ni yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için Beyrut'a gönderdiği tıbbi yardım malzemelerinden dolayı takdir etti.

Hamad Hasan Beyrut Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'nin yardımları bu ülkenin yaptırımlara maruz kaldığı ve kendisinin de koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olduğu bir zamanda yapılıyor" dedi.

Hasan, "Lübnan halkı ve hükümeti adına İranlı kardeşlerimizi takdir ediyorum. İran'ın gönderdiği solunum cihazları kalite açısından Avrupa modellerine eşdeğerdir. İran için mevcut kritik durumda sağlık ve teknoloji alanında da ilerleme diliyoruz" diye konuştu.

Bunun yanı sıra Lübnan Dışişleri ve Ulaştırma bakanları da İran'ı gönderdiği yardımlarından dolayı takdir etti.

İran yeni tip koronavirüsle mücadele için Lübnan'a vantilatör ve korona tanı kitlerinden oluşan tıbbi yardım malzemeleri göndermişti.