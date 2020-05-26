Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 362 bini aştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 915 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 362 bin 342'ye ulaştı.

Salgının başlamasından bu yana günlük ölü ve iyileşen sayısında en yüksek rakama ulaşıldı. Ülkede, ölü sayısı 174 artarak 3 bin 807'ye, iyileşen sayısı 12 bin 331 artarak 131 bin 129'a yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı da bugüne kadarki en düşük seviyede kalarak yüzde 2,5 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 41,1’inde semptom görülmediği bildirildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 830 artarak 169 bin 303'e, ölü sayısı 76 artarak 2 bin 110'a çıktı.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, şehirde son bir gün içinde 8 bin 33 kişinin iyileştiğini belirterek, “Bu rekor bir sayı. Şehirde toplam iyileşen sayısı 61 bin 619'a ulaştı. Bu olumlu dinamiğin devam etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

9 milyondan fazla test yapıldı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 215 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 9 milyon 100 binden fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, 292 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Öte yandan Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Efimov, alınan önlemlerin gevşetilmesinin ilk aşaması kapsamında, temel hizmet veren belediye kuruluşlarının açıldığı ve araba kiralama şirketlerinin çalışmaya başladığı şehirde, ikinci aşama dahilinde mağazaların, tesisatçı ve tamir hizmeti veren firmaların açılmasının ele alındığını açıkladı.

Kaynak: AA