Her an, her koşulda İsrail saldırısına karşılık verebiliriz

Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Lübnan merkezli OTV kanalına verdiği demeçte, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Naim Kasım, "Lübnan'daki durum koronavirüs nedeniyle zor olduğu gibi İsrail'de de korona sorunu var. Fakat İsrail'in durumunun bizden daha kötü olduğuna inanıyorum. Bu durumda İsrail, Lübnan'a karşı kolayca harekete geçemez çünkü Hizbullah'ın hazırlıklı olduğunu iyi biliyor. İsrail saldırılarına her an, her koşulda karşılık verebileceğimizi de biliyorlar" ifadelerinde bulundu.

"İsrail Lübnan'a karşı bir savaş başlatmak istiyorsa, onu bekliyoruz. İsrail, Lübnan topraklarını işgalden kurtarıp 2006 savaşına girenlerin Siyonistlerle yüzleşebileceğinin farkındalar" diyen Naim Kasım, bu hareketin her an, her koşulda Siyonist Rejim'in saldırılarına yanıt verebilecek güçte olduğunu söyledi.