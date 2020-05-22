İran'da "Dünya Kudüs Günü" internet ortamında anıldı

İran'da genel olarak Filistin'e destek için mübarek Ramazan ayının son Cuma gününde düzenlenen "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri bu sene koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamına taşındı.

Sokaklarda yürüyüş olmasa da internet kullanıcıları bu yıl daha aktif hale geldi. İranlı gençler sosyal medyada Siyonist karşıtı hashtag ile Kudüs'teki işgalci rejimin cinayetlerini ortaya sergilediler.

İran İslami Tebligat Kurumu koordine şurası başkanı Hüccetülislam Seyyid Muhsin Mahmudi, Mehr Haber Ajansı'na verdiği açıklamada, "Her zaman Kudüs Günü yürüyüşlerine yoğun bir şekilde katılan Tahran halkı sanal dünyası vasıtasıyla istikbar ve zalimlerle mücadeleyi bırakmayacağını ve her daim Filistin halkının yanında duracağını ispatladı" dedi.

Mahmudi, "Korona salgını sanal alanını bir fırsat haline dönüştürdü ve bugün Kudüs Günü'nde, Kudüs'ü Şerif kentindeki mağdurların çığlıkları internet üzerinden tüm dünyaya duyuruldu" ifadesini kullandı.

Kirman kentinde ise gençler koronavirüse rağmen bu günü anmak için ABD'nin düzenlediği terör saldırısında şehit düşen Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'n mezar başında toplandılar. Bu kentin sokaklarında Filistin halkı ile dayanışma için araç konvoyu düzenlendi. Hizbullah ve Filistin Ulusal bayrakları araçların üzerinde dalgalandı.

Kirmanlılar sosyal medyaki profil resimlerini Şeiht Korgeneral Kasım Süleymani'nin fotoğrafı, Hizbullah Hareketi ile Filistin ulusal bayrağı ile değiştirdiler.

Mehr’e konuşan bir genç, “Bu sene Kudüs Günü yürüyüşü yapılmasa da Kermani'nin oruçlu gençleri internet ortamı üzerinden çocuk katili İsrail’in işlediği cinayetlere tepki gsterdiler” dedi.

Zehra Muhammedi adlı bir genç kız da, "Kerman'daki tüm kızlar Şehit Süleymani'nin kızları ve biz diğer kardeşlerimizle birlikte 'İsrail'e ölüm' sloganı atarak bu yoldan geri adım atmayacağızı duyurmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

İran’ın kuzeyinde bulunan Mazandaran eyaletindeki vatandaşlar da sosyal medyada başlatılan “Ben Bir Filistinliyim” dayanışma kampanyasına katılarak “İsrail’e ölüm” sloganını haykırıp Kudüs-ü Şerif’in özgürleşmesini istediler.

Filistin ile birlik içinde olan 100’ü aşkın uluslararası kuruluş 22 Mayıs günü online şekilde dünyanın bir çok yerinde tanınmış bir çok kişi ile video konferans yöntemiyle bir toplantı düzenlemeyi düşünmektedir. Toplantı 22 Mayıs tarihinde Türkiye saati ile 19:00’da başlayacaktır ve toplantıya farklı ülkelerden 18 kişi katılacaktır.

Toplantı Facebook ve Youtube’da online olarak yayınlanacaktır.

"AL-Quds Day" Instagram sayfası, bugün yapılacak canlı programa İran Dışişleri Bakanı Zarif'in ana konuşmacı olarak katılacağını bildirerek, programa Filistin uzmanlarının da iştirak edeceğini belirtti.