Ruhani: Kutsal mekanlar bayramın ertesi günü kısmen açılıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Korona salgınıyla mücadele konusunda ülkenin üç açamayı aştığını dile getiren Ruhani, “İlk aşama, koronavirüs hastalığının duyurulması ve virüsle mücadele için tüm imkanların seferber olmasıydı. İkinci aşama da vatandaşlar tarafından iyi karşılanan sosyal mesafe kısıtlamalarıdı ve üçüncü aşama ise sağlık protokolleri çerçevesinde kademeli olarak iş yerlerinin açılmasını sağlayan akıllı mesafe tedbirleridir” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Devlet kurumlarındaki tüm çalışanlar 30 Mayıs’tan itibaren işte hazır bulunmalı." dedi.

Bazılarının toplumun huzurunu bozmak için panik yaratmak istediğini kaydeden Ruhani, "Ramazan Bayramı'nın ertesi günü ülkedeki kutsal mekanlar sağlık protokollerine uymak şartıyla belirli saatlerde açılıyor. Müzeler ve tarihi mekanlar da bayramdan sonra açılıyor" açıklamasını yaptı.