Ruhani ile Erdoğan karşılıklı ticari ilişkileri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramını birbirine tebrik eden Ruhani ile Erdoğan, koronavirüs nedeniyle kapatılan ortak sınırların sağlık protokolleri çerçevesinde mümkün olan en kısa sürede yeniden açılması gerektiğini vurguladılar.

Rouhani ve Erdoğan, yakında ortak ekonomik işbirliği komisyonunu toplantısının yapılması ve korona krizinin bitmesiyle birlikte ticari ilişkilerin yeniden canlanmasını temenni ettiler.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Ruhani, "İran ile Türkiye arasındaki ticareti yeniden başlatmak üzere ortak sınırların yeniden açılması iki ülke için şart" dedi.

Erdoğan da bu görüşmede, İran ile olan sınırların yeniden açılması ve ticaretin devam etmesi için gerekli emirleri vereceğini söyledi.

Erdoğan ayrıca, "Koronavirüs ile mücadele alanında iki ülke arasında işbirliği ve deneyim paylaşımı yapılmasının çok faydalı olabileceğine inanıyorum" diye konuştu.