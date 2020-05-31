Türkiye ile Tercihli Ticaret Anlaşması Azerbaycan Meclisi'nde onaylandı

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı, Azerbayacan Milli Meclisi'nin bugünkü ana gündeminde yer aldı.

Azerbaycan basınına göre bu tasarı Azerbaycan Meclisi'nde yapılan genel oturumda kabul edildi.

15 farklı ürün üzerinde karşılıklı olarak gümrük muafiyeti ve indirimini öngören Tercihli Ticaret Anlaşması ile Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 2023 yılına kadar 15 milyar dolara çıkarılması ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine ivme kazandırması öngörülüyor.