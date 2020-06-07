İran Meclisi'nden ABD'deki protestoculara destek mesajı

İran İslami Şura Meclisi'nin bugünkü açık oturumu sırasında ırkçı cinayeti karşıtı dövizler taşıyan milletvekilleri ABD'deki protestoculara destek mesajı verdi. Milletvekilleri ayrıca ayağa kalkıp "ABD'ye ölüm" sloganı attı.

İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri son günlerde bir bildiri yayınlayarak, ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyahi bir ABD vatandaşının polis tarafından öldürülmesini kınamıştı.

İslami Şura Meclisi milletvekilleri tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"ABD polisi bir kez daha siyahilere karşı ırkçı cinayetinde bulunarak, ABD'nin insanklık dışı doğasını gün ışığına çıkardı. George Floyd, her yıl Amerikan polisi tarafından acımasızca öldürülen siyahilerden sadece birisidir. Siyahiler yıllardır ABD'nin ırkçı terörizm baskısı altında nefes alamıyorlar; Ancak bu sefer Minneapolis kentinde ırkçı polis 25 Mayıs günü George Floyd'un boynuna diziyle 8 dakika 46 saniye boyunca baskı uygulayarak ölümüne neden oldu.

Bugün ABD'deki kabüs her zamankinden daha fazla kendini göstermekte ve Malcolm X gibi haykırarak Amerikanismin kurbanı olduklarını söylemek isteyen siyahilerin çığlığı her zamankinden daha fazla duyulmaktadır.

Son gelişmeler ABD'nin insan haklarının gerçekliğini gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın protestocuları tehdit etmesi diğer ülkelerdeki insanların ABD devlet terörizminin tek kurbanı olmadığını aynı zamanda Amerika'daki farklı sınıfların ilk kurbanlar olduğunu gösteriyor."