  1. Spor
11 Haz 2020 16:02

Bakan Kasapoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması

Bakan Kasapoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili açıklamada bulundu.

AA'ya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Kasapoğlu, “Türkiye’de en güzel şekilde yapılacağından şüphem yok. Ayın 17’sinde güzel haber alacağımıza inanıyoruz.” dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid, İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 2020 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak istiyor.

UEFA Yönetim Kurulunun 17 Haziran’da toplanıp, COVID-19’dan dolayı ertelenen Şampiyonlar Ligi takvimiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.

News Code 1887071

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