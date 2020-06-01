Türkiye'den ABD'deki ırkçı cinayet ile ilgili yorum

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından tepkiler her geçen gün artıyor.

Türk yetkililer ve siyasi isimler de bu konuya sessiz kalmayıp ABD'de yaşanan bu ırkçı cinayete tepki gösterdiler.

İlk tepki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi; Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel resmi Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, polis şiddeti sonucu Floyd'un hayatını kaybetmesine ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, "ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un işkence sonucu öldürülmesine yol açan ırkçı ve faşist yaklaşım, sadece hepimizi üzmekle kalmamış aynı zamanda tüm dünyada karşı durduğumuz adaletsiz düzenin en acı verici tezahürlerinden biri olmuştur. Bize, yaratandan ötürü insanlığı sevmeyi öğreten İslam medeniyetinin bir üyesi olarak bu insanlık dışı mentaliteyi kınıyorum. Nerede, ne bağlamda, ne şekilde olursa olsun Türkiye, daima insanlığa karşı her türlü saldırıya karşı durmuştur." ifadelerini kullandı.

Hz. Muhammed'in "Beyazın, siyaha bir üstünlüğü yoktur. Siyahın da beyaza bir üstünlüğü yoktur." şeklindeki hadisini anımsatan Erdoğan, "Bu ilke doğrultusunda ırk, renk, din, dil ya da inanca dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlığın haklarını korumak için mücadele vermeye devam edeceğiz." mesajını verdi.

Erdoğan, paylaşımında, "Bu insanlık dışı eylemin faillerinin hak ettikleri cezayı alacağına inanıyorum. Konuyu takip ediyor olacağız. George Floyd'u saygıyla anıyor, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Bir diğer tepki ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi; Amerika'nın siyaseti ile ilgili Aydınlık gazetesinde yayınlanan makalesini Twitter hesabından paylaşan Doğu prinçek şöyle not bıraktı:

"28 Mayıs tarihli o görüntü var ya, hani kibarların yaşadığı Minneapolis kentinde ABD polisinin diziyle siyahî George Floyd’un boynuna basarak nefesini kestiği görüntü.

O görüntü aldatıcıdır.

Tarih, 2020 yılında Sam Amca’nın nefesinin kesildiğini yazacak".

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüleri Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy, George Floyd’un polis şiddeti sonucu öldürülmesi ve bunun üzerine ABD’de başlayan ırkçılık karşıtı isyana ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“ABD’nin Minneapolis kentinde beyaz bir polisin George Floyd adlı bir siyahı çirkin bir kibir ve ırkçı motivasyonlarla katletmesini lanetliyoruz” diyen Uca ve Özsoy, bu saldırının siyahlara yönelik ırkçılık açısından yeni bir durum olmadığını vurguladı.