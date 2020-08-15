İran'da "Leyla ile Mecnun" Azerice sesli kitap haline getirildi

İranlı edebiyatçı Sirus Komi'nin Azerice'ye çevirdiği ve seslendirmesini Bahman Vahşur'un yaptığı Nizami Gencevi'nin "Leyla ile Mecnun" adlı eseri sesli kitap haline getirildi.

Bir saat 44 dakikalık sesli kitap "Avaye Çirok Enstitüsü" tarafından kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Nizami Gencevi, Selçuklu dönemi İran edebiyatının en şöhretli destan şairidir. Geniş kültürü, hayal gücünün derinliği, üslubunun parlaklık ve akıcılığı yanı sıra, hikemi şiiri İran edebiyatına sokması ve ilk hamseyi ortaya koyması dolayısıyla, Doğu ve Batı'nın dâhi edipleri tarafından, dünyanın en büyük şairlerinden sayılan bir edebi şahsiyettir.

Sirus Komi tarafından Azerice'ye kazandırılan İran edebiyatının en önemli eserlerinden "Yusuf ve Züleyha" da sesli kitap olarak kitapseverlere sunuldu.

İki saat 23 dakikalık eser seslendirme sanatçısı Bahman Vahşur tarafından seslendirilmiştir.