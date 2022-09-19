"Dede Korkut Hikayeleri" İran'da sesli kitaba dönüştürüldü

İran’daki Azerbaycan halk masallarını anlatan "Dede Korkut Hikayeleri" adlı sesli kitap "Avaye Çirok Enstitüsü" tarafından kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

12 hikayeden oluşuan sesli kitap Bahman Vahşur'un performansıyla Azerice olarak seslendirildi.

Bağımsız bir teması olan hikayeler kavramsal olarak birbirine bağlıdır. Bu hikayelerde Azerbaycan’ın farklı bölgelerinde yaşayan göçebe halkının destansı maceraları anlatılıyor.

Dede Korkut’un hikayeleri, parça parça ve değişik versiyonlarda Anadolu’nun çeşitli yerlerinde de yaşamaktadır. Bugün Türkiye’de en yaygın olarak bilinen hikayeler, 15.-16. yüzyıllarda meçhul biri tarafından yazıya geçirilmiştir.