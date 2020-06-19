Türkiye'deki kütüphane sayısı açıklandı

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ilişkin ‘Kütüphane İstatistikleri’ni açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre, ülke genelinde geçen yıl itibarıyla biri milli, 1182’si halk, 610’u üniversite, 30 bin 618’i örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 32 bin 411 kütüphane faaliyet gösteriyor.

Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 1,3 azalarak 1 milyon 443 bin 751 oldu Milli Kütüphanedeki diğer materyal sayısı ise yüzde 5,9 azalarak 185 bin 527 oldu. Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 12,2 artarak, 711 bin 523 oldu.

Halk kütüphanelerinin sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 1.7 artarak 1182 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3.9 artarak 20 milyon 742 bin 540 oldu.

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 39,3 artarak 3 milyon 955 bin 908 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 11.4 artarak 31 milyon 451 bin 920 oldu. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 1.4 arttı .

126’sı devlet 72’si vakıf üniversitesi olmak üzere 198 üniversitemizde kütüphane mevcuttur. Kütüphane sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 2,0 artarak 610 oldu. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 2.0 artarak 17 milyon 945 bin 383 oldu. 2019 yılında e-kitap sayısı 2018 yılına göre yüzde 6.8 artarak 98 milyon 292 bin 758 oldu.

Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 3.1 artarak 30 bin 618 oldu. Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerindeki kitap sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 5.8 artarak 32 milyon 6 bin 784 oldu.