  1. Kültür
12 Tem 2020 17:58

33. Tahran Kitap Fuarı korona nedeni ile iptal edildi

33. Tahran Kitap Fuarı korona nedeni ile iptal edildi

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı, 33'üncü Tahran Kitap Fuarı'nın koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı iptal edildiğini bildirdi.

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı, 33'üncü Tahran Kitap Fuarı'nın koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı iptal edildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tahran Kitap Fuarı Başkanı Muhsin Cevadi, fuarın yerine alternatif etkinlikler yapılacağını belirterek, bunların yakın gelecekte açıklanacağını kaydetti.

Her yıl Nisan ayının sonlarında İran’ın başkenti Tahran'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı bu sene salgın nedeniyle ertelenmişti.

Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'na kitap fuarının ağustos veya akim ayları arasında yapılmasını teklif etmişti.

News Code 1887738

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler