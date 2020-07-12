33. Tahran Kitap Fuarı korona nedeni ile iptal edildi

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı, 33'üncü Tahran Kitap Fuarı'nın koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı iptal edildiğini bildirdi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tahran Kitap Fuarı Başkanı Muhsin Cevadi, fuarın yerine alternatif etkinlikler yapılacağını belirterek, bunların yakın gelecekte açıklanacağını kaydetti.
Her yıl Nisan ayının sonlarında İran’ın başkenti Tahran'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı bu sene salgın nedeniyle ertelenmişti.
Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'na kitap fuarının ağustos veya akim ayları arasında yapılmasını teklif etmişti.
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