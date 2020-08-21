Çin’in başkenti Pekin’de maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Sputnik'te yer alan habere göre, Çin’de, 13 gün üst üste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmediği başkent Pekin'de virüse karşı alınan tedbirler biraz daha gevşetildi.

Pekin'deki sağlık yetkilileri, dışarıda maske takma zorunluğunu kaldırma kararı aldı. Ancak karara rağmen kentteki büyük çoğunluğun maske takmaya devam ettiği görüldü.

Reuters’e neden maske takmaya devam ettiklerini anlatan Pekinlilerin bazıları kendilerini daha güvende hissettiklerini belirtirken bazıları da toplumsal baskıdan dolayı takmaya devam ettiğini söyledi.

24 yaşındaki Cao, "Bence istediğim zaman maskemi çıkarabilirim ancak diğerlerinin bunu kabul edip etmeyeceğini görmem lazım. Çünkü beni maskesiz gören insanların korkmasından korkuyorum” ifadelerini kullandı.

İki kez sokağa çıkma yasağının uygulandığı ve tedbirlerin ardından büyük oranda hayatın normale döndüğü Pekin'de maske takma zorunluluğu daha önce de bir kez kaldırılmıştı.

Pekin Belediyesi Hastalık Kontrol Merkez, nisan ayında başkentlilerin maskesiz dışarı çıkabileceğini açıklamış ancak vakaların tekrar yükselmesiyle birlikte haziranda karar hızlı bir şekilde geri alınmıştı.

Çin, 5 gündür Pekin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde yeni vakanın tespit edilmediğini açıklarken, 20 Ağustos’ta yurt dışından gelen ve çoğu Çin uyruklu olmayan 22 kişide virüsün saptandığı belirtildi.

Uzmanlar, Çin'in salgını kontrol altına almasındaki başarısının sırrının maske takma ve ev karantinası gibi sıkı kurallarının uygulanmasının yanı sıra toplu testler olduğunu söylüyor.

Çin’de salgın başlamasından bu yana 84 bin 917 koronavirüs vakası tespit edildi.