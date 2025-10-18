İran’ın Londra Büyükelçiliğinden MI5’e sert tepki

İran’ın Londra Büyükelçiliği tarafından yayımlanan sert ifadeli açıklamada, İngiltere’nin iç istihbarat servisi (MI5) Genel Müdürü’nün İran karşıtı iddialarını temelsiz ve sorumsuz olarak nitelendirerek, İngiliz tarafına, asılsız suçlamaları tekrarlamak yerine sorumlu ve yapıcı bir tutum benimsemesi tavsiye edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İran’ın Londra Büyükelçiliği, 16 Ekim 2025tarihinde İngiltere Güvenlik Servisi (MI5) Genel Müdürü tarafından yapılan son açıklamalara ilişkin güçlü protestosunu ifade eder ve İran İslam Cumhuriyeti’nin sözde ‘ölümcül planlara’ veya ‘saldırgan sınır ötesi faaliyetlere’ karıştığı yönündeki iddialar da dâhil olmak üzere bu açıklamalarda yer alan temelsiz ve düşmanca suçlamaları kesin bir şekilde reddeder. Bu temelsiz ve sorumsuz iddialar, İran’ın politikalarını çarpıtmayı ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri zedelemeyi amaçlayan sürekli bir dezenformasyon sürecinin parçasıdır.”

Açıklamanın devamında ayrıca şöyle denildi:

“Büyükelçilik, daha önceki resmi duyurularında da defalarca vurguladığı üzere, İran hükümeti, İngiltere’de veya başka herhangi bir yerde şiddet eylemlerine, adam kaçırmalara ya da kişilere yönelik tacizlere karıştığı yönündeki tüm iddiaları kesin bir şekilde reddeder. Bu iddialar, güvenilir kanıtlar sunulmadan öne sürülmekte olup, İran’ın uluslararası hukuka, egemen eşitlik ilkesine ve barış içinde bir arada yaşama ile uluslararası işbirliğini teşvik etme konusundaki sürekli taahhüdüyle çelişmektedir.”