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2 Ağu 2020 09:44

Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırıları sürüyor

Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırıları sürüyor

Suudia Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri Yemen’in liman kenti Hudeyde’yi topçu ve füzeli saldırılarla hedef aldı.

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemenli sivillere karşı saldırıları devam ediyor.

Suudi koalisyonu yeni düzenlediği topçu ve füzeli saldırıda Yemen’in liman kenti Hudeyde’yi hedef aldı.

En fazla Hudeyde vilayetindeki ‘Durayhimi’ bölgesinin Suudiler tarafından yapılan saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015’ten bu yana Yemen’de halkın desteklediği Ensarullah Hareketi’nin ilerleyişini durdurmak için bu ülkeye yönelik askeri müdahalede bulunmaktadır.

News Code 1888191

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